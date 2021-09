Australische barman vond een glitch in een ATM en kon ruim vier maanden gratis pinnen

Gratis geld bestaat niet, zegt u? In Australië wel. Negen jaar geleden stond daar een jongen middenin de nacht voor een pinautomaat. Even nachtelijk flappentappen voor een volgend rondje drank. Hij ontdekte een glitch in de pinautomaat, realiseerde de volgende ochtend dat hij gratis geld in handen had, en besloot het trucje te herhalen.



Barmedewerker Dan Saunders joeg er op die manier in vier maanden tijd ruim een miljoen dollar doorheen. Hij gaf peperdure feesten, betaalde de collegekosten van hem en zijn hele vriendengroep, en vloog met hen in een privé-jet naar een afgelegen eiland. Nergens ging een bel rinkelen.



Gewetenswroeging beweegt Saunders toch naar de balie van de politie, waar hij de hele situatie voorlegt, maar in de rechtszaak snapt niemand hoe die technische loophole - iets met routineus ATM-onderhoud, waardoor Saunders' transacties tussen 03.00 en 05.00 uur 's nachts erdoorheen glippen - nu daadwerkelijk juridisch moet worden beoordeeld. Het vonnis: fraude, waarvoor hij slechts een jaar de bak in moet.



En kijk aan, het hele verhaal blijkt in zijn inmiddels weer vrije leven opnieuw een verdienmodel. ‘I would love to do an interview with Quote,’ vertelt hij ons, ‘but I have an agreement with my publisher not to speak anymore on my story until my book is released and the movie announced.’ Een heerlijk broodje aap-verhaal dat geen broodje aap is, waar we nog wel even geduld voor moeten hebben; het boek moet eind 2022 in de schappen liggen.



Wordt dus vervolgd.

Reacties

23-09-2021 10:49:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.536

OTindex: 79.277

Je zal toch zo'n glitch vinden.

Daar zou je dan van kunnen leven, mitsj je niet naar de politie stapt...

23-09-2021 11:57:36 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.958

OTindex: 190

S @allone : Hoeveel mensen zouden dat doen? Pinnen tussen 03:00 en 05:00 is toch niet hel uitzonderlijk, dus wie weet hoeveel mensen dit al doen.

23-09-2021 12:07:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.536

OTindex: 79.277

@DrZiggy : mogelijk.. jammer dat Australie niet om de hoek is

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: