Een haan en een geit redden een kip van een havik

Op een boerderij in Nederland, een kip wordt aangevallen door een havik, maar wordt snel gered door een haan en een geit. De havik had geen andere keuze dan zijn prooi te verlaten en weg te vliegen.

Mooi filmpje. De kip is wel wat geschonden aan de hoop veren te zien.

22-09-2021 11:45:42

Inderdaad, zo heb je nog eens lol van je webcam. Ik kon niet goed zien of het een havik was. De kleur leek vooral op een slechtvalk. In elk geval slecht nieuws voor een kip.