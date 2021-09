Automobilist rijdt pizzabezorger klem in Veghel om maaltijden mee te kunnen nemen

VEGHEL - Een pizzabezorger werd zaterdag in de namiddag klemgereden door een auto in Veghel. De maaltijden die hij wilde gaan bezorgen, zijn meegenomen. Dat meldt de wijkagent op Twitter.



De bezorger was erg ontdaan na het voorval. Omdat hij wel het kenteken wist van de auto, kon de politie later twee inzittenden van de wagen aanhouden. Een derde vluchtte, maar ook hij werd even daarna in de boeien geslagen.

