Splinternieuwe vrachtwagen bijna met brug en al opgeblazen in Duitsland

Een 32.000 kilo wegende vrachtwagen is op het laatste moment met een megakraan van de Salzbachtalbrug in Duitsland gehesen. De truck stond al bijna drie maanden vast op de deels ingestorte brug.De vrachtwagen stond op de brug om met speciale apparatuur het wegdek te controleren. Dat bleek zó slecht dat ook de truck geen meter meer mocht rijden vanwege het acute instortingsgevaar. Zodoende werd de vrachtwagen hét symbool van de noodlijdende en afbrokkelende brug. Lange tijd was er sprake van dat de 700.000 euro kostende dertigtonner dan maar met brug en al opgeblazen moest worden.De Salzbachtalbrug is volgens de Duitse omroep SWR al sinds juni afgesloten vanwege instortingsgevaar: een van de pijlers was verzakt en brokken beton waren naar beneden gevallen. Deze week werd de vrachtwagen alsnog weggetakeld. De ‘redder’ was een megakraan met een maximaal hefgewicht van 330 ton en een telescopische arm die tot 80 meter uitgeschoven kan worden.Ulrich Neuroth, directeur van Autobahn GmbH West: ,,We zijn blij dat de berging van het voertuig vóór de geplande sloop was voltooid.” Het bedrijf Twitterde over het voorval: 'Het is volbracht, de eenzaamste vrachtwagen van Duitsland is bevrijd’. Volgende week wordt de brug opgeblazen, zonder kraanwagen.