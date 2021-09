Ouder van gemengd meisje eist 1 miljoen dollar schadevergoeding van school voor ‘verkeerd’ kapsel

De vader van een gemengd Amerikaans meisje met krullend haar eist een schadevergoeding van 1 miljoen dollar omdat ze ‘zonder toestemming door blanke leraressen’ werd geknipt.Het zevenjarig meisje zou volgens vader Jimmy slachtoffer zijn van discriminatie op basis van haar gemengde raciale komaf.De school in Michigan beweert echter dat de zaak niets met ras of afkomst te maken heeft.De schoolleiding oordeelt dat het meisje genaamd Jurnee graag een ander kapsel wou, waarna de lerares overging tot het knippen van het haar. Wel geeft ze toe dat er eerst toestemming van de ouders moest worden gevraagd, meldt Yahoo.Het ‘slachtoffer’ zou volgens de vader enorm hebben geleden; zo erg dat ze nu op een andere school zit.De familie sleept de school voor de rechter en dient verder ook een aanklacht in wegens discriminatie, etnische intimidatie, het met opzet toebrengen van psychologische stress en mishandeling.