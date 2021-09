Boliviaanse treft stukje vinger aan in hamburger: Bij eerste hap

De eerste hap die Estefany Benitez zondag van haar broodje hamburger nam was niet zoals verwacht. In plaats van op medium gebakken rundvlees kauwde de Boliviaanse op een stukje mensenvinger.De jonge vrouw beschreef het incident in een bericht op Facebook. Het gebeurde zondag in een vestiging van Hot Burger in Santa Cruz de la Sierra. ,,Toen ik begon te eten, kauwde ik op een VINGER.’’Het bericht gaat vergezeld met foto's van het menselijke stukje vlees en video's waarop te zien is hoe Benitez de verantwoordelijke van de vestiging spreekt. Die excuseert zich uitgebreid en zegt dat de hamburgers kant-en-klaar worden aangeleverd en dat zoiets nog nooit eerder hebben meegemaakt. Ook vraagt Benitez wat ze haar kunnen geven om de schade te herstellen en stelt ze voor vestiging te sluiten. Het steekt de vindster van de vinger daarna dat Hot Burger-werknemers doorgaan met het serveren van andere klanten alsof er niks aan de hand is.