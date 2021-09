Studente toont absurde regels die jaloerse ex haar oplegde: «Ik dacht dat hij een grapje maakte»

Een Amerikaanse studente kreeg van haar ex-vriend een lijstje met regels die ze moest volgen tijdens haar studentenjaren. Die zijn er zo over dat er haast sprake is van emotionele mishandeling. Ze beëindigde de relatie dan ook meteen.



De studente, ene Carolyn, overloopt de 11 regels in een TikTok-video. Zo mocht ze van haar vriend tijdens haar studentenjaren aan de universiteit geen alcohol drinken, geen topjes dragen en geen feestjes houden.



Daar bleef het echter niet bij. Hij verbood haar ook om kleren van mannelijke studenten te dragen of hen te omhelzen. Ook moest ze zijn ring voortdurend dragen, moest haar ‘find my phone’ altijd aan staan zodat hij op elk moment wist waar ze was, en moest elke outfit die ze zou dragen altijd eerst goedgekeurd worden door hem en zijn moeder.



Carolyn legt uit dat het lijstje voor haar een brug te ver was en ze daarom besloot om een punt achter de relatie te zetten. Ze heeft hem ook overal geblokkeerd. «Het is niet oké om iemand emotioneel te mishandelen. Als je hetzelfde meemaakt, maak je dan zo snel mogelijk uit de voeten. Je verdient zoveel beter dan dat», klinkt het.



Ook haar volgers reageren erg verontwaardigd op het lijstje. Ze zijn blij voor haar dat ze een einde gemaakt heeft aan de relatie. «Ik dacht dat hij een grapje maakte. Het lef en de macht die hij denkt te hebben. Ik ben trots op je dat je weggegaan bent bij hem», en «Ik ben zo blij dat je de relatie beëindigd hebt. Ik hoop dat alles goed met je gaat en blijft gaan», lezen we onder meer in de reacties.

Reacties

21-09-2021 10:36:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.485

OTindex: 86.223

Niet één brug te ver, maar minstens een dozijn bruggen te ver.

Ze zou op deze manier haar autonomie verliezen en volledig onder controle staan.

Dus..... vrije meiden, blije meiden!

21-09-2021 10:38:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.768

OTindex: 20.672

Oei, wegblijven bij die psychopaat!

21-09-2021 10:39:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.485

OTindex: 86.223

@BatFish : En wel stuk verder dan die anderhalve meter!

21-09-2021 10:44:39 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.966

OTindex: 16.580

S Quote: Elke outfit die ze zou dragen moest altijd eerst goedgekeurd worden door hem en zijn moeder.



Het bekende schoonmoeder-probleem.

21-09-2021 12:32:12 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.768

OTindex: 20.672

@Mamsie : Maak er maar anderhalve kilometer van. @De Paus : Ik heb dit soort problemen nog nooit met mijn schoonmoeder meegemaakt. Die had wel wat andere ideeën over het leven dan ik, maar zo ver ging ze niet

