19-09-2021 01:54:04

Ik heb serieus een keer of 12 aan moeten leggen om die app te installeren, het lukte gewoon niet! Ik liep iedere keer vast op het moment dat ik de door een sms verkregen code in moest voeren. Hoe vlug ik dat ook deed, steevast kreeg ik het bericht dat ik al meer dan 15 minuten bezig was en dat het bericht verlopen was. Uit arrenmoede heb ik toen maar een foto gemaakt van mijn vaccinatiebewijs, hopende dat dat genoeg zou zijn.Nou, niet dus, volgens mijn zoons. "Mam, je komt er nergens mee...Probeer nou maar om nóg een keer die app te downloaden, want anders ben je de Sjaak! ( Sorry Sjaak!Nou , nog maar een keer geprobeerd, bijna tegen beter weten in en jawel! Het lukte! Ik ben nu ook in het bezit van een CoronaCheck!