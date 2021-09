Dierenarts Job Stumpel vertelt hoe neushoorn Elena in Wildlands om het leven kwam tijdens eerste date: We zijn in shock



Limpopo werd naar Wildlands gehaald om te zorgen voor jonge neushoorns met de vrouwtjes die al in de dierentuin woonden. De dieren hadden al eerder kennis met elkaar gemaakt in hun verblijf, met tralies tussen hen in.



Donderdagmorgen voor het park open ging, ontmoetten de neushoorns elkaar voor het eerst op de savanne. „Blijkbaar schrok Elena heel erg van Limpopo en zette het op een lopen. Helaas ging het daarbij heel erg mis”, vertelt dierenarts Job Stumpel.

Reacties

17-09-2021 22:54:15 Mamsie

Bijzonder triest is dit.

17-09-2021 23:45:37 omabep

Volgende keer maar in een omgeving zonder water, wie weet lukt het dan wel.

Zielig dat het vrouwtje zo bang werd.

