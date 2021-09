Waarom uitslapen in het weekend zo gezond is

Veel mensen slapen doordeweeks al eens een uurtje te weinig. Dat kun je niet zomaar in het weekend inhalen, stellen de meeste experts. Toch is uitslapen op zaterdag en zondag wel gezond. Het verkleint de kans op een depressie, blijkt uit nieuw onderzoek.



Onderzoekers van de Zuid-Koreaanse Yonsei Universiteit onderzochten 5500 mensen die op weekdagen regelmatig een uurtje slaap misten. Sliepen ze in het weekend twee uur extra dan hadden ze 48 procent minder kans op een depressie. Met één uur meer slaap daalde de kans op een depressie al met een derde. Wie echter meer dan twee uur extra sliep in het weekend had juist een grotere kans op depressie.



Het allerbeste is als je die extra slaap in het weekend niet nodig hebt en gewoon op elke dag van de week 7 tot 9 uur slaapt. Maar als dat niet lukt, is lekker uitslapen dus echt wel een goed idee.

