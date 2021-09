We weten nu wanneer en hoe de zon zal sterven

Het wordt een groots, episch spektakel. De val en het einde van de zon zullen (helaas?) plaatsvinden zonder ons mensen als toeschouwers. Wij zullen namelijk al eerder verdwijnen en de slotklap niet bijwonen.



Wetenschappers schatten dat de zon een levensverwachting heeft van ongeveer 10 miljard jaar. Een zegen voor het leven op aarde: onze ster en levensbron is vandaag 'slechts' 4,6 miljard jaar oud en heeft dus nog meer dan 5 miljard jaar te leven. We kunnen dus nog lang van de zon genieten, maar niet genoeg om hem te zien sterven.



Volgens Science Alert heeft de mensheid nog maar ongeveer een miljard jaar voordat de Aarde onleefbaar wordt. De reden? De zon ziet (opnieuw) haar helderheid elke miljard jaar met ongeveer 10% toenemen, wat onze planeet geleidelijk zal veranderen in een hete woestijnhel.

Reacties

19-09-2021 20:23:49 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.963

OTindex: 16.574

S Het zou heel goed waar kunnen zijn. Maar evengoed kunnen de wetenschappers er faliekant naast zitten. Voorspellingen zijn altijd moeilijk, vooral als ze de toekomst betreffen (Niels Bohr). Het voordeel van voorspellingen op de zeer lange termijn is dat, mocht het helemaal fout zijn, niemand zich nog de voorspeller herinnert. En de publikatie van de voorspelling levert op korte termijn veel geld en eer op.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: