Antwerps model razend nadat fotograaf haar afraadt te eten tussen fotoshoots: “Ben je gek?!”

ANTWERPEN - Lize Dzjabrailova (22) geloofde onlangs haar oren niet toen een fotograaf haar tijdens een fotoshoot afraadde om nog te eten tot de volgen

20-09-2021 12:50:17

Gelijk heeft ze, ik had het al gezien en dacht gelijk aan al die modellen die overleden zijn door zo'n stomme eis om nog dunner te worden. Waarom zouden foto's op die manier mooier zijn?



Gelukkig is die fotograaf zijn opdracht kwijt en ik hoop dat hij geen ander werk meer krijgt op dit vlak want hij kan zijn werk schijnbaar niet goed aan met ietsjes meer gewicht aan de modellen.