Man geeft zich 29 jaar na ontsnapping uit Australische gevangenis aan

Een 64-jarige man die bijna dertig jaar geleden een ijzerzaag en een boutensnijder zou hebben gebruikt om uit een Australische gevangenis te ontsnappen, heeft zichzelf aangegeven. Dat meldt de politie van New South Wales woensdag.



De 35-jarige man ontsnapte tussen 31 juli en 1 augustus 1992 uit een gevangenis in Grafton, op zo’n 600 kilometer ten noorden van Sydney. ,,Op dat moment slaagden we er niet in om de man te lokaliseren”, aldus de politie in een verklaring.



De man zat volgens lokale media toen al iets meer dan een jaar in de cel. Hij was veroordeeld tot drie en een half jaar.



De man gaf zich zondag aan bij de politie in Dee Why, bij de noordelijke stranden van Sydney. Hij zou daar sinds 1992 al onopgemerkt hebben gewoond.



De man zal later deze maand voor de rechter verschijnen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: