Elektrische auto enkele duizenden euro’s duurder. Prijs stekkerauto stijgt sneller dan van auto's op fossiele brandstof

Elektrische auto’s zijn het afgelopen jaar bijna 4500 euro duurder geworden. De gemiddelde prijs steeg naar ruim 42.000 euro, een veel hogere stijging dan bij reguliere auto’s waar de gemiddelde prijs op 27.500 euro ligt.

Dat blijkt uit data van online automarktplaats AutoScout24. Nadat de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s al binnen een week weer leeg was kwam voor consumenten de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s in beeld.

Het aanbod van EV’s op AutoScout nam in augustus met zo’n 60 procent toe ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, van 8.001 EV’s naar 12.616. Het totaal aantal verkochte occasions kwam in augustus uit om ruim 100.000, een daling van rond de 2 procent.

Meest gezocht op Tesla

Tesla blijft het meest gezochte merk op AutoScout24, gevolgd door Audi, Volkswagen, Renault en BMW. Als het gaat om populaire modellen, staat de Tesla Model S op nummer één. Ook de Audi e-Tron en Tesla Model 3 zijn zeer gewild. De Renault ZOE komt op plek vier, op de vijfde plaats staat de Volkswagen Golf.

Meer interesse in elektrische auto

Nederlanders tonen meer interesse in elektrische auto’s, 45 procent zou bij de aankoop van een volgende auto overwegen om een door accu’s aangedreven auto te kopen. Meer dan de helft van de ondervraagde Nederlanders zou wel graag meer informatie krijgen over de onderhoudskosten en de voor- en nadelen van elektrisch rijden. Ook ziet een meerderheid EV’s als als te duur en niet geschikt voor dagelijks gebruik.

16-09-2021 23:24:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.878

OTindex: 27.603

Voorlopig houd ik het nog maar op een benzineslurpertje. Ik houd er niet van om halverwege de rit een half uur aan de pomp te staan.



Als motor heeft elektrisch evidente voordelen. De batterijen zijn en blijven het zwakke punt. Dat was honderd jaar terug al zo en voorlopig is daar, ondanks enige verbeteringen, weinig aan veranderd.

