19-09-2021 08:57:43

Quote:

Hij wil niet meer vervallen in extremen

Ik ken Thomas ook niet, maar Oma zei altijd al: "alles waar te voor staat is niet goed, behalve tevreden"En dat een gezonde levensstijl belangrijk is, behoeft geen discussie... alleen veranderen de ideeën over wat gezond is nog wel eensZoals de opmerking: 'naar je lichaam' luisteren. Dat is goed áls je al redelijk gezond bent, maar als je verslaafd bent, en je lichaam zegt steeds: ik wil meer nicotine, ik wil meer suiker.. dan kun je er echt beter niet naar luisteren... eenverstand is namelijk ook belangrijk.