Hartverscheurende beelden: meest eenzame orka ter wereld beukt hoofd tegen glas na 10 jaar isolatie in betonnen tank

Dierenactivisten hebben hartverscheurende beelden verspreid van de ‘meest eenzame orka ter wereld’. Kiska is 44 en leeft al sinds 1979 in gevangen

18-09-2021 12:50:53

Ze leeft dus al 42 jaar daar in een zwembad, zielig en niet nodig maar vrijlaten is ook een probleem, kan de orka nog wel overleven buiten een groep in het wild als ze 40 jaar gevoerd is?



Een ander vangen om de eenzaamheid te verdrijven betekent dat er weer een dier moet lijden. Ik weet dus ook niet wat de beste oplossing is voor deze orka. Maar een ding is zeker sluit dit soort entertainment parken dan krijg je ook geen gestreste dieren.