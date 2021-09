Britse jongen is niet meer welkom op school door kapsel

Het was even schrikken voor de 15-jarige Tyrell Richards toen hij hoorde dat hij niet meer welkom is op de Ellis Guildford School. Reden: zijn kapsel voldoet plots niet meer aan de schoolregels.De moeder van Richards, Charlotte Carruthers, begreep er niets van toen haar zoon maandag thuiskwam met het nieuws dat hij op zoek moet gaan naar een andere school. Richards heeft in zijn haar kleine vlechtjes en aan de zijkant is het geschoren. «Hij heeft dat kapsel al altijd. Zelfs toen hij op zijn elf jaar naar deze school kwam», zegt Richards’ moeder aan Metro UK.De moeder is ook niet te spreken over de aanpak van de school. «Terwijl andere leerlingen dezelfde haarstijl hebben als mijn zoon, verandert er niets voor hen. De nieuwe schoolregels lijken enkel te gelden voor mijn zoon», zegt Carruthers. Behalve de uitleg dat de schoolregels zijn veranderd, geeft de school geen extra informatie over haar beslissing en dat begrijpt de moeder niet. «Ze geven me geen antwoord als ik vroeg naar de reden van hun beslissing.»Toch is Richards niet van plan om zijn kapsel te veranderen en kijkt daarom uit naar een andere school.