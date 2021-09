Rat brengt single uit op de mondharmonica

Vergeet Bob Dylan, de nieuwe koning van de mondharmonica is opgestaan. Zijn naam is Mr. Blik, het is een rat en zijn eerste nummer ‘The Best Song’ is zonet op Spotify verschenen.Mr. Blik heeft zijn eerste nummer met de wereld kunnen delen dankzij een inventief baasje dat zijn knaagdiertje een op maat gemaakte mondharmonica liet bespelen. Het resultaat postte hij op TikTok en vergaarde al snel miljoenen views. Een eerste single kon dan ook niet op zich laten wachten. ‘The Best Song’ begint met een vrolijk melodietje dat zich al snel laat begeleiden door bassen en synths.Of Mr. Blik de mainstage van Rock Werchter in vuur en vlam zal mogen zetten, valt nog af te wachten, maar de kleine rat maakt alvast furore op TikTok met zijn gevoel voor ritme en melodie. Bovendien waagt Mr. Blik zich sinds kort ook aan het drumstel, dus een tweede single valt niet uit te sluiten.