Drugscontrole in Curaçao loopt uit de hand: «Leerlingen moesten zich uitkleden»

Een drugscontrole op een middelbare school op Curaçao zorgt voor veel ophef op het eiland. Minderjarige scholieren moesten zich namelijk uit kleden voor de politie en docenten. Het Openbaar Ministerie (OM) start een onderzoek.



Op Curaçao zijn drugscontroles op school niet ongebruikelijk, maar die van de Marnix Cas Cora school ging over de streep. Minderjarige leerlingen werden daar gedwongen om naakt te bukken voor de politiecontrole. Ouders en leerlingen klaagden op social media en bij lokale media over de vernederingen.



De school bleef vanwege alle ophef een aantal dagen dicht. Sommige agenten die de controle uitvoerden, moesten verplicht met vakantie en één docent is geschorst. Docenten, leerlingen en ouders krijgen nazorg na het incident.



Volgens minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas ging de drugcontrole veel te ver. Hij is tevens minister van Justitie en betrokken bij het onderzoek. Hij sprak met docenten van de school en hij probeert nu te ontdekken wat er mis ging. Pisas begrijpt dat leerlingen en ouders hierdoor geschokt zijn.



Wapen- of drugscontroles gebeuren vaker bij jongeren op scholen op Curaçao. Maar dat jongeren zich daarvoor moeten uitkleden is niet gebruikelijk. Sommige advocaten benadrukken dat dit soort controles alleen zijn toegestaan bij zware verdenkingen van wapen- of drugsbezit. Nu was dat niet het geval. De leerlingen vertelden dat ook de aanwezige agenten een intimiderende houding hadden.



De directrice van de school geeft toe dat de aanpak fout was. De waarnemend korpschef van de politie wilde in een persconferentie niet erkennen dat de agenten verkeerd handelden. Schooldirectrice Maghalie van der Bunt-George benadrukt dat de betrokken leerlingen «onschuldige leerlingen» zijn. «Er is helemaal geen indicatie dat ze iets fout hebben gedaan», schrijven lokale media.



De geschorste docent heeft ondertussen aangifte gedaan bij de politie. Van hem gaan namelijk beelden rond op social media waarin hij als pedofiel wordt bestempeld. De docent was betrokken bij de drugscontrole en volgens de berichtgeving zou hij de betrokken leerlingen hebben aangewezen. De leraar claimt dat de beschuldigingen afkomstig zijn van twee oud-leerlingen die van school moesten vanwege drugsgebruik en niet waar zijn.

17-09-2021 15:14:15 Emmo

«Er is helemaal geen indicatie dat ze iets fout hebben gedaan», schrijven lokale media. Behalve dan het feit dat

Wapen- of drugscontroles gebeuren vaker bij jongeren op scholen op Curaçao.



Drugs en wapenbezit zijn onder jongeren nog meer ongewenst dan bij volwassenen. Schijnbaar zijn de kinderen daar zo verrot dat dergelijke controles noodzakelijk zijn.

Drugs en wapenbezit zijn onder jongeren nog meer ongewenst dan bij volwassenen. Schijnbaar zijn de kinderen daar zo verrot dat dergelijke controles noodzakelijk zijn.

Al is publiekelijk ontkleden nou ook weer een beetje teveel van het goede.

17-09-2021 16:08:26 Mamsie

Minderjarige leerlingen werden daar gedwongen om naakt te bukken voor de politiecontrole



Hoeveel erger kan je iemand nog vernederen? Hoeveel erger kan je iemand nog vernederen?

