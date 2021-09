Vlot met stoel, parasol, gevulde koeken en water spoelt aan op Schiermonnikoog

Vanuit de vuurtoren van Schiermonnikoog zagen medewerkers van Rijkswaterstaat zondagochtend iets wel heel opmerkelijks richting het Noordzeestrand drijven.In zee dreef een trekkerband met daarop een houten pallet, een stoel, een parasol en een plastic opbergbox. Daarin zaten gevulde koeken en pakken water. Het ‘ding’ spoelde uiteindelijk aan tussen paal 5 en 6.Vanuit de Zeeverkeerspost op Schiermonnikoog is melding gedaan bij de politie. Vanwege de mogelijkheid van een drenkeling werden ook de KNRM en de Kustwacht geïnformeerd. Omdat er geen verdere aanknopingspunten waren bleef een zoekactie uit.Zondagmiddag kwam de politie via tips op het spoor van de eigenaar, die afkomstig is van de wal. De man had zaterdagavond met het vlot van Moddergat naar Lauwersoog willen varen, maar kreeg kort na zijn vertrek bedenkingen en liet het gevaarte achter op het wad.Daarna is het vlot met de stroming richting het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog gevoerd, aldus de politie, om op de Noordzee is oostelijke richting af te drijven.Voor de man, waarvan de politie de verblijfplaats niet noemt, blijft de actie vooralsnog zonder gevolgen. Het vlot valt nu onder het beheer van de strandvonder, burgemeester Ineke van Gent.