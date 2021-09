Kraamverkoper doet opium in gerechten om verslaafde klanten terug te laten komen voor meer

Een Chinese kraamverkoper is gearresteerd nadat hij opium aan zijn gerechten zou hebben toegevoegd.



Er wordt beweerd dat de man de illegale ingrediënten gebruikte om zijn voedsel smakelijker en verslavend te maken om de verkoop te stimuleren, schrijft The Sun.



De zaak kwam pas vorige maand aan het licht nadat de politie in de stad Lianyungang, China, werd getipt door een anonieme informant dat de verkoper mogelijk drugs in zijn voedsel doet.



Een monster werd naar de autoriteiten gebracht om te worden getest, en de resultaten toonden aan dat het onder meer hoge niveaus van papaverine en narcotine bevatte.



Het was voor de politie aanleiding om de eetkraam volledig te doorzoeken en werd een grote pot chiliolie in beslag genomen, die later doordrenkt bleek te zijn met papaver-afgeleide stoffen.



Het koude noedelgerecht smaakte heerlijker, maar kan verslavend zijn en vormt op de lange termijn een gevaar voor de gezondheid.



De eigenaar gaf toe dat hij zijn noedels met het papaverschilpoeder had geregen.



Hij beweerde dat hij de meeste van zijn klanten had verloren tijdens de lockdown, dus dacht hij dat het verslavend maken van zijn gerechten een manier was om zijn bedrijf sneller te helpen herstellen.

Reacties

16-09-2021 16:38:16 Mamsie

Oudgediende



Papaverine.... Dat gebruikten we vroeger in de apotheek. Werd gewoon voorgeschreven in de poeders die we handmatig vouwden. Héél bedreven was ik daarin.

Raar eigenlijk, er stond een poedervouwmachine maar die werd eigenlijk zelden gebruikt.

Ik denk, alleen voor grote voorraden.

Maar een recept voor 60 magistraal bereide poeders..... was zó gepiept.

