Eerste transgender bisschop gaat aan de slag in Amerikaanse kerk

De Evangelisch-lutherse Kerk van Amerika heeft haar eerste openlijk transgender bisschop geïnstalleerd: de 41-jarige Megan Rohrer zal het aanspreekpu

16-09-2021 10:11:45

Mooi. Maar er staat nergens of vrouwen ook bisschop kunnen worden in de Evangelisch-lutherse kerk. Vijfde bisschop is iig niet veel, vooral niet met een termijn van 6 jaar (die mogelijk verlengd kan worden?!)