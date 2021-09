Ingevroren lichamen en hersenen rijke mensen gestolen uit lab

Een bittere scheidingsstrijd in Rusland heeft ertoe geleid dat cryogeen bevroren lichamen in beslag zijn genomen tijdens een inval.



Medewerkers van een bedrijf van Valeria Udalova, 59, pakten de ingevroren lichamen van mensen – ook uit Groot-Brittannië en de VS – die duizenden dollars hebben betaald in de hoop weer tot leven te worden gebracht wanneer de wetenschap vooruitgang boekt om dit toe te staan.



Zij en haar personeel overvielen het bedrijf van haar ex-man Danila Medvedev, 41, dicht bij Moskou, dat de thuisbasis is van de belangrijkste cryo-opslagfaciliteit van Rusland, meldt US News Chant.



Voor ruim US$ 8.000 kunnen rijke mensen in een Russische ijscontainer hun ’opstanding’ met behulp van toekomstige technieken afwachten.



KrioRus was het eerste bedrijf in Rusland dat zich bezighoudt met het invriezen van mensen – of hun hersenen – na hun dood.



Mede-oprichter Medvedev is transhumanist: hij gelooft rotsvast dat technologie en wetenschap de mens het eeuwige leven zullen geven.



Nu zijn hij en zijn echtgenote verwikkeld in een echtscheidingsstrijd.



Een vrachtwagen die de ingevroren lichaam vervoerde, werd op 7 september door de politie tegengehouden.



Valeria betwist dat haar ex-man de rechtmatige eigenaar is van de ‘menselijke resten’.



Zowel Medvedev, die KrioRus runt, als zijn ex-vrouw, die een gloednieuw bedrijf begon dat Cryonics in Tver wordt genoemd, verklaren de authentieke eigenaren te zijn.



De politie heeft de zaak in onderzoek.

Reacties

15-09-2021 08:44:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.447

OTindex: 79.191



Zonder bewustzijn ook geen lichaam

.. en wie de eigenaar is? Waarschijnlijk geen van beide, want de lichamen worden alleen daar opgeslagen. Ach, aangezien het onmogelijk is om dode mensen tot leven te wekken - en dat zal altijd zo blijven - , is dit zo'n ramp niet.Zonder bewustzijn ook geen lichaam.. en wie de eigenaar is? Waarschijnlijk geen van beide, want de lichamen worden alleen daar opgeslagen.

15-09-2021 09:08:39 Madarian

Oudgediende



WMRindex: 2.542

OTindex: 5.601

@allone : er zijn mensen diepgevroren en weer gereanimeerd. Een tijd terug was daar een item van op tv. Echter de ontdooide persoon zat er als een zombie bij. De schade aan de hersenen zal aanzienlijk zijn.

15-09-2021 09:11:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.447

OTindex: 79.191





Laatste edit 15-09-2021 09:12 @Madarian : oh , echt interessant.. maar een leven als zombie lijkt me niet erg nuttig. Wat konden deze zombies dan? Het lichaam functioneert als een robot, zonder noemenswaardig bewustzijn?!

15-09-2021 09:25:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.332

OTindex: 37.800

ontvoerd, aangehouden door de Russische politie, ik vrees het ergste voor de koelketen

15-09-2021 09:34:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.430

OTindex: 86.168

Dat moet je toch niet willen, ontdooid te worden en dan weer te moeten leven met datzelfde lichaam.

Een gruwelijk vooruitzicht.

Gelukkig dat het niet mogelijk is.

15-09-2021 09:43:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.854

OTindex: 27.597





: Onderkoeling kan de levensduur beduidend verlengen. Bekend zijn de verhalen van vooral kinderen die na geruime tijd onder het ijs te hebben gelegen toch zonder schade weer wakker worden.

Dat is echter een geheel ander mechanisme.

Mensen diepvriezen heeft onherroepelijk de dood tot gevolg. Het lijk kan vervolgens nog lang aan de praat worden gehouden met beademingsmachines, kunstmatige hartslag en dat soort dingen.



Laatste edit 15-09-2021 09:49 @botte bijl : Binnenkort in Rusland: Gehaktdag. Herkomst onbekend. @Madarian : Onderkoeling kan de levensduur beduidend verlengen. Bekend zijn de verhalen van vooral kinderen die na geruime tijd onder het ijs te hebben gelegen toch zonder schade weer wakker worden.Dat is echter een geheel ander mechanisme.Mensen diepvriezen heeft onherroepelijk de dood tot gevolg. Het lijk kan vervolgens nog lang aan de praat worden gehouden met beademingsmachines, kunstmatige hartslag en dat soort dingen.

