Tilburgse student maakt jurk van haar aantekeningen: Zo'n 120 vellen papier

Mila Chuncheva sloot haar studie psychologie aan Tilburg University af in een wel heel bijzondere outfit. De Bulgaarse student maakte namelijk een jurk van notities uit haar eerste jaar. In één nacht nota bene.



Chuncheva maakte al eerder een papieren jurk. Een paar jaar geleden verveelde ze zich in de kerstvakantie. Na het zien van een heleboel supermarktfolders besloot ze er een jurk van te maken. "Het maken van die jurk heeft twee dagen geduurd", vertelt ze aan EditieNL. Vervolgens bracht een vriend haar op het idee om ook een jurk te maken van haar schoolnotities.



10 uur werk

Na een lange schooldag begon de student aan de papieren jurk. "Ik had een paar dagen van tevoren een fotoshoot gepland." Dit moest snel gebeuren want de dag erna zou ze terugvliegen naar Bulgarije. "Het was de bedoeling om foto’s te maken met de jurk, maar de jurk was er nog helemaal niet. Ik heb hem die nacht gemaakt."



Met hulp van een aantal energiedrankjes en tijdsdruk wist Chuncheva de jurk binnen tien uur af te maken. "Het onderste deel van de jurk ging snel en makkelijk. Hier kwam alleen maar vouw- en plakwerk aan te pas." Het bovenste deel kostte iets meer geduld. "Dit deel moest precies aan mijn bovenlichaam aansluiten en dat is lastig, want papier scheurt natuurlijk vrij snel."



Paparazzi

Na de lange nacht volgde de fotoshoot bij de universiteit. "Mijn vrienden hadden me geholpen met het meenemen van de jurk. Hij was vrij licht maar wel erg groot. Ik kon de jurk niet optillen om trappen op de lopen omdat hij dan zou scheuren. Ook deuren waren lastig want de jurk was vaak veel breder dan de deurpost."



Tijdens de shoot kreeg de jurk veel bekijks. "Ik had een foto geplaatst op Instagram en ik kreeg veel verraste reacties. Veel vrienden waren geschokt omdat ze niet hadden verwacht dat ik het echt zou doen. Ook kwamen er wel eens mensen langslopen die foto’s maakten. "Ik voelde me toen echt een beroemdheid."



Geen carrièreswitch

Voor Chuncheva is de jurk meer dan alleen een verzameling van aantekeningen. "De jurk representeert mijn hele studie. Het is namelijk een product van uitstelgedrag. De jurk maken heb ik enorm uitgesteld, net zoals ik altijd deed met leren voor tentamens. Ik begon pas de avond van tevoren met leren en haalde alsnog een 8. Mijn vrienden vragen zich nog vaak af hoe ik het voor elkaar krijg, en ik zelf ook."



De vers afgestudeerde student is erg trots op het eindresultaat. Maar of er nog meer kunstzinnige kleding aankomt is nog maar de vraag. "Ik maakte eerder ook een spijkerjasje met bierdopjes en een tas vol met knopen. Ik doe het vooral omdat ik het leuk vind, ik wil mezelf niet onder druk zetten. Maar ik zeg nooit nooit."





Reacties

14-09-2021 12:41:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.846

OTindex: 27.596

Van mijn verslag indertijd kun je wel meer jurken maken. Ik had indertijd in een jaar tijd rond de duizend pagina's.

14-09-2021 12:50:22 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.757

OTindex: 20.649

Het ziet er heel gaaf uit - misschien niet de meest praktische outfit, maar gaaf gemaakt! @Emmo : Misschien is het wel handig om meerdere jurken te hebben als ze zo snel scheuren

14-09-2021 13:21:52 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.017

OTindex: 3.171

Leuke jurk, goed over nagedacht.

14-09-2021 14:58:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.423

OTindex: 86.164

Mooie jurk, héél bijzonder!

14-09-2021 17:16:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.846

OTindex: 27.596

@Mamsie : Ik vraag me af hoe hem te wassen.

