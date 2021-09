Vrouw krijgt kinderen met aantrekkelijke ex omdat haar man te lelijk is

Een vrouw koos er voor om in het geheim vier kinderen te krijgen met haar aantrekkelijke ex-vriend omdat ze bang was dat het krijgen van kinderen met haar “lelijke”, maar anders aardige man ertoe zou leiden dat ze er afschuwelijk uit zouden zien.



De Ghanese vrouw trouwde met een ‘onaantrekkelijke’, maar welvarende, hardwerkende en zorgzame man. Dat vertelde ze tijdens een radioshow hieronder.



Het feit dat hij een minder bedeeld uiterlijk had stoorde haar niet, totdat ze besloten een baby te krijgen.



Zo besloot ze in het geheim anticonceptiemiddelen te gebruiken om zodoende niet in verwachting van hem te raken.



Ze gingen op een gegeven moment naar een voortplantingskliniek, en bleken allebei gezond te zijn, wat de vrouw al wist.



De vrouw bedacht toen een plan om zwanger te raken van haar ex-vriend.



De strategie van de vrouw verliep feilloos en ze was in staat om drie prachtige kinderen te baren, met een vierde op komst.



Jammer genoeg voor haar is de zaak de laatste periode ingewikkelder geworden nadat haar echtgenoot een Amerikaanse Green Card (verblijfsvergunning) won.



Ze voegt eraan toe dat het proces ook DNA-tests voor de familie van de aanvrager vereist, waaruit zal blijken dat de kinderen niet zijn biologische kinderen zijn.



De bezorgde vrouw vraagt zich of ze haar man meteen de waarheid moest vertellen of moest wachten tot de testresultaten binnenkwamen.

Reacties

13-09-2021 18:50:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.833

OTindex: 27.596

Mevrouw heeft misschien moeite met haar prioriteiten.

Persoonlijk zou ik liever hardwerkende en zorgzame kinderen hebben, dan kinderen die het moeten hebben van een goed uiterlijk.

13-09-2021 20:55:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.420

OTindex: 86.158

Ik had vroeger ook een ex, die zonder overdrijving stukken mooier was dan Papsie. Maar dat werd niet voor niets en ex. Het stuk verdriet deugde van geen kant. Dus ik heb mijn kinderen gewoon van Papsie, minder mooi misschien maar met een prima karakter.

Getverderrie, wat was die rotzak mooi....



Laatste edit 13-09-2021 20:55



Laatste edit 13-09-2021 20:56

13-09-2021 21:38:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.438

OTindex: 79.183

Quote:

De bezorgde vrouw vraagt zich of ze haar man meteen de waarheid moest vertellen of moest wachten tot de testresultaten binnenkwamen. en de hele wereld weet het nu? De echtgenoot is de enige die het niet weet? Het zou me niet verbazen als hij binnenkort ook haar ex is..



.. sex met een ex..



