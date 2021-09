Man stoort zich aan in zijn ogen ongepaste outfit van vrouwen op strand

Een groep jonge vrouwen werd onlangs op het strand aangesproken door een man. Volgens hem toonden de vrouwen te veel huid en was dat geen goed voorbeeld voor kinderen. De vrouwen begrijpen zijn verontwaardiging niet aangezien ze niet de enigen waren die een bikini droegen.



Het tafereel speelde zich onlangs af aan een meer in de Amerikaanse staat Colorado. Negen vrouwen van 18 jaar lagen daar in bikini op het strand. Plots stapt een man, ene Logan, op hen af en vraagt waarom ze zo schaars gekleed zijn. «Jullie dragen een string en een beha. Er zijn hier kinderen en die hoeven zoiets niet te zien», klinkt het.



De vrouwen pikken zijn kritiek niet. «We komen jou toch niet storen? Laat ons alsjeblieft doen. We zitten gewoon op het strand in onze zwemkleding», antwoorden ze. Vervolgens vragen ze aan de man, die heel gelovig is, hoe ze zich dan wel zouden moeten kleden. «Een eendelig badpak, bijvoorbeeld. Of een weinig verhullend tweedelig badpak», reageert hij.



Enige groep vrouwen op het strand

In een vervolgfilmpje leggen twee van de negen vrouwen uit dat niemand van hen een string droeg, maar mocht dat wel zo zijn, dat niet eens een verschil zou mogen maken. «Er waren heel wat vrouwen op het strand die hetzelfde droegen als ons. Bovendien was het een openbaar strand. We waren gewoon de enige grote groep vrouwen. Dat is de reden waarom hij ons aansprak», zuchten ze.



Ook de man deelde zijn kant van het verhaal. Hij legt uit dat hij er met zijn familie was en dat er jonge kinderen bij waren. Een familielid wilde vertrekken omdat ze niet wilde dat haar kinderen de negen schaarsgeklede vrouwen zagen. Daarom sprak Logan de vrouwen erover aan.

Reacties

13-09-2021 16:08:26 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.009

OTindex: 3.620



Als de man er problemen mee heeft, moet hij niet naar het strand gaan. Of ergens op een plek waar niemand is.



Quote:

Of een weinig verhullend tweedelig badpak», reageert hij.

Dat vind ik dan wel weer een goed idee

Maar ik begreep dat ze zoiets al droegen?



Laatste edit 13-09-2021 16:11 En weer moet de meerderheid zich aan een minderheid aanpassen?Als de man er problemen mee heeft, moet hij niet naar het strand gaan. Of ergens op een plek waar niemand is.Dat vind ik dan wel weer een goed ideeMaar ik begreep dat ze zoiets al droegen?

13-09-2021 16:28:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.756

OTindex: 20.646

Quote:

«Een eendelig badpak, bijvoorbeeld. Of een weinig verhullend tweedelig badpak», reageert hij. eh... vertaalfoutje? vermodelijk bedoelde hij een veelverhullend tweedelig badpak eh... vertaalfoutje? vermodelijk bedoelde hij een veelverhullend tweedelig badpak

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: