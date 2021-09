Ongekend krachtige bliksem treft voetballer Enschede: Heel gevaarlijk

Bij voetbalvereniging Victoria '28 in Enschede is vanavond de bliksem ingeslagen. Een speler van het eerste elftal werd daardoor geraakt. De inslag had een kracht van 200.000 ampère, zegt Brian Verhoeven van Buienradar. "Dit is een heel gevaarlijke en krachtige bliksem."



Het slachtoffer was de hele tijd aanspreekbaar, maar is toch voor controle naar het ziekenhuis gebracht, zegt bestuurslid Benjamin Savci na berichtgeving in verschillende Overijsselse media.



"Hij zei eerst dat hij zijn benen niet meer voelde. Maar even later toch wel", zegt Savci. Hij weet niet of de getroffen speler in het ziekenhuis moet blijven. "Ik heb wel zijn broer gesproken, die zegt dat het goed gaat. Ook heb ik de familie hulp aangeboden."



Toen de bliksem insloeg, trainden verschillende teams. Op het voetbalveld trainen zowel Victoria als FC Aramea. Het bestuurslid stond zelf langs de kant van het veld naar de training te kijken toen rond 20.30 uur de bliksem in een lichtmast sloeg en het op slag donker werd.



"Ik dacht eerst dat het vuurwerk was. De jongens renden in paniek van het veld af, met de getroffen speler. We hebben meteen eerste hulp verleend, gecheckt of hij aanspreekbaar was en in de stabiele zijligging gelegd." De man is per ambulance afgevoerd.



Volgens Savci was door de inslag kortsluiting ontstaan. Toen daarna de aardlekschakelaar werd omgezet, werkte de verlichting weer. Hij is van plan morgenavond een bijeenkomst te organiseren voor met name de jeugdspelers, die erg geschrokken zijn van wat ze hebben zien gebeuren. "Ze kunnen daar hun ei kwijt. Ze houden zich nu nog groot."



Naast de man die naar het ziekenhuis moest, hadden meerdere mensen last van hoofdpijn, spierpijn en tintelingen in de benen, schrijft RTV Oost.



Dat komt doordat de bliksem na de inslag in de lichtmast via de grond alle kanten op is gegaan, zegt Brian Verhoeven van Buienradar. "Als je dan op een voetbalveld staat, kun je dat voelen. Dan ben je indirect getroffen door bliksem. De lading is daardoor een stuk zwakker. Dus daar hebben ze geluk mee gehad."



Die bliksem was een positieve blikseminslag van grofweg 200.000 ampère sterk, zegt Verhoeven. "In ongeveer 95 procent van de gevallen gaat het om negatieve bliksem, in 5 procent van de gevallen om positieve. Deze inslag was 20 keer zo sterk als een gemiddelde negatieve blikseminslag."



Of bliksem positief of negatief is, heeft te maken met waar de bliksem vandaan komt uit een onweersbui. "Een onweersbui is kilometers hoog. Binnen die wolk heb je gebieden met verschillende soorten lading. In het midden is de lading negatief, bovenin positief."



Komt de bliksem uit het positief geladen deel, dan moet de bliksem een veel langere weg afleggen om de aarde te bereiken. "Dat maakt het lastiger voor de wolk om te ontladen en dus komt het ook minder vaak voor." Maar als het gebeurt, heeft de bliksem een hele krachtige lading, legt Verhoeven uit.



"Hoe hoger de bliksem zit, hoe meer energie nodig is voor bliksem om in te slaan, want de bliksem moet een langere weg afleggen. Als die positief geladen bliksem alsnog uit de wolk komt, zit er ook veel energie in om de weerstand van de lucht te overtreffen. Door die extra energie, kan het echt klinken als een explosie of bom die ontploft. Je kunt dat tientallen kilometers verderop nog horen."



Zo'n positief geladen blikseminslag is veel gevaarlijker dan een inslag van negatieve bliksem, zegt Verhoeven. "Negatieve is eerder overleefbaar, positieve in sommige gevallen niet. Dan mag je echt van geluk spreken. Dan heb je een lot uit de loterij."



Positieve bliksem slaat ook nog eens vaak in op een plek die verder weg is van de bui. Er is geen of weinig regen en je hoort nauwelijks gedonder vooraf. "Daar komt de uitspraak donderslag bij heldere hemel vandaan."



Toch voelen sommige mensen het soms aankomen. "Je hoort weleens mensen zeggen dat hun haren overeind gingen staan. Dat is soms een voorteken, dan moet je maken dat je wegkomt en een veilige plek vinden zoals een auto of huis."

