Kip regelt verkeer bij school in Nieuw-Zeeland

Henry uit Nieuw-Zeeland heeft een nieuwe baan. Sinds kort is ze verkeersregelaar bij een kleuterschool. Belangrijk detail: Henry is een kip.Elke ochtend krijgt Henry een opvallend jasje aan. Daarna mag ze rondlopen bij de ingang van de school. Ze moet ervoor zorgen dat automobilisten wat voorzichtiger rijden.Henry woont eigenlijk op de boerderij naast de school. Op een dag was ze ontsnapt en wandelde ze over de parkeerplaats. Daar kakelde ze naar alle auto's. De directrice zag het gebeuren en besloot Henry een baan aan te bieden.Inmiddels is Henry niet alleen verkeersregelaar, maar ook een echte kindervriend. Elke pauze zoeken de kinderen haar op om te spelen en te knuffelen.