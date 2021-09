Boekeloër (46) stond bij brand te kijken die hij zelf had gesticht in Enschede

Toen een gastank ontplofte en de vlammen metershoog uit de caravan sloegen, 'schrok hij enorm'. Dat zegt een Boekeloër (46) die verdacht wordt van brandstichting op een camping in Enschede. De man zegt dat hij een caravan in brand stak om sporen van een inbraak te wissen die hij eerder had gepleegd. Het OM eist een celstraf van twee jaar, waarvan één voorwaardelijk.

De politie kwam de man op het spoor door de broek die hij aan had. Op bewakingsbeelden was te zien dat de dader een broek droeg met reflecterende strepen aan de zijkant. De 46-jarige droeg precies zo'n broek, toen hij even later bij de brand stond te kijken.



Geconfronteerd met de beelden bekende de verdachte dat hij eerder die avond spullen had gestolen uit de caravan. Uren later, met de nodige biertjes op, besloot hij de sporen te wissen door de boel in brand te steken.



De caravan brandde volledig af. Andere campinggasten konden voorkomen dat er slachtoffers vielen; een gezin dat met twee kinderen nog geen drie meter verderop lag te slapen, werd op tijd gewaarschuwd.



De man, die nooit eerder in aanraking kwam met justitie, is vertrokken uit Twente en emigreerde naar de Antillen. De vraag waarom hij überhaupt inbrak, kon hij dus niet beantwoorden.



Volgens de officier van justitie brengt het stichten van een brand op een camping, waar caravans en tenten dicht bij elkaar staan, sowieso gevaar voor mensenlevens met zich mee. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

12-09-2021 09:17:26 Emmo

Quote:

Toen een gastank ontplofte en de vlammen metershoog uit de caravan sloegen, 'schrok hij enorm'. Haal je de koekoek. Ontploffende gastanks (vaktaal "

Een grote Haal je de koekoek. Ontploffende gastanks (vaktaal " BLEVE ", zijn zo'n beetje de meest zware explosies (atoomexplosies uitgezonderd) die er bestaan.Een grote gastanker heeft ongeveer evenveel explosief vermogen als de bom op Hiroshima.

12-09-2021 10:36:28 Minala

Kleptomanen kijken meestal naar hun eigen brand toch?

12-09-2021 10:47:42 Sjaak

@Minala : En pyromanen jatten de hele boel bij elkaar.

12-09-2021 12:34:15 Sjaak

En pedopyrofilatelisten steken kinderpostzegels in brand.

