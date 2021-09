Kinderen dansen en springen op metershoge brug: Levensgevaarlijk

Ze wist niet wat ze zag, Ellen Kruize uit Oude Pekela. Zij liep samen met een vriendin door haar dorp toen zij ineens twee kinderen bovenop een brug zag staan. ‘Ik stond echt perplex. Dat is levensgevaarlijk!’De brug is een meter of vijf hoog, maar de kinderen kenden geen angst. De een kwam relatief veilig via het trappetje naar beneden, de ander gleed als ware brandweerman langs één van de smalle palen af naar het wegdek.Langs de zijkant van de brug loopt een trappetje. Handig om te gebruiken tijdens werkzaamheden, maar blijkbaar heeft de Pekelder jeugd het trappetje ook ontdekt. Twee van hen klimmen dinsdagavond naar boven, twee anderen blijven beneden.Kruize: ‘Ik schrok me echt een ongeluk. De kinderen stonden te dansen en springen op de brug, meters boven het asfalt. Ik durfde ze ook niet aan te spreken, uit angst dat zij schrikken en naar beneden vallen.’De Pekelder besluit naar de kinderen toe te lopen. De ene komt naar beneden via het trappetje, de andere waant zich een brandweerman. Kruize spreekt ze aan, maar hoeft niet te rekenen op een lang gesprek. ‘Het gaat toch goed, dat zie je toch ook wel?’, zegt één van de kinderen, waarna ze allen wegfietsen.De schrik blijft, merken Ellen en haar vriendin. Hun angst: de kinderen hadden bij een misstap wel dood kunnen zijn. Ze maakt een foto waarop te zien is dat een kind bovenop de brug staat en besluit thuis haar belevenis op Facebook te zetten. Niet als verwijt, maar om ervoor te zorgen dat ouders in gesprek gaan met de kinderen.‘Iedereen in Pekela kent elkaar. Dus ik dacht: als ik het nou deel, dan voorkom ik misschien dat zoiets weer gebeurt. Praat erover met je kind. Zij zien het gevaar zelf niet in. Dit is goed afgelopen, maar je moet er niet aan denken dat dit fout gaat.’