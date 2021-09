Dolfijnen waarschuwen reddingsploeg voor vermiste zwemmer die 12 uur lang op zee is

Reddingsbootbemanningen voor de kust van Ierland hebben een vermiste zwemmer gered nadat dolfijnen alarm hadden geslagen.



Op 22 augustus werd vanuit Castlegregory, County Kerry, een zoekactie gelanceerd toen er achtergelaten kleding werd gevonden op het strand. Een vrijwillige All-Weather Lifeboat-bemanning van de Fenit-afdeling van de Royal National Lifeboat Institution (RNLI) werd om 11.00 uur door de Ierse kustwacht ingezet. Fenit RNLI's kustreddingsboot en een Rescue 115-helikopter voegden zich bij de zoektocht.



Om 20:30 uur ze zagen "een kop boven het water" tussen een groep dolfijnen, volgens het persbericht van de RNLI.



"Dit was een zeer gelukkige persoon", zei Gerard O'Donnell, de operations manager van Fenit RNLI Lifeboat, in de verklaring.



De door vrijwilligers gerunde organisatie verklaarde dat de omstandigheden "uitstekend waren met kalm water en eb" toen de zoektocht werd ondernomen. Toen echter tegen de middag noch de zwemmer noch aanwijzingen waren gevonden, werd de zoektocht gestaakt.



Om 18.00 uur werd de scouting hervat. op verzoek van de nationale politie van de Republiek Ierland, An Garda Síochána. Twee reddingsboten keerden met een helikopter boven het voormalige zoekgebied terug. Deze keer luidden dolfijnen het succes in.



Toen ze een grote groep dolfijnen zagen rond de nog bij bewustzijn zijnde zwemmer ongeveer 6 km van het strand van Castlegregory, trokken reddingsbootbemanningen hem aan boord en keerden terug naar Fenit Harbor waar een ambulance al op hem stond te wachten.



"Na een lange en uitputtende zoektocht waren leden van de reddingsbootbemanning dolblij toen ze de vermiste zwemmer in het water zagen", zei O'Donnell in de verklaring. “Ze hadden het water afgezocht naar enig teken van beweging en toen het licht vervaagde vreesden ze dat ze niemand zouden vinden. … Toen de bemanning van de reddingsboot ze vond, bevonden ze zich op een flinke afstand van de kust en waren ze uitgeput.”



O'Donnell zei dat zelfs in deze tijd van het jaar het water erg koud kan zijn. Bemanningen weten niet precies wanneer de zwemmer de zee is ingegaan, maar de tijdlijn suggereert iets in de buurt van 12 uur.



In een gesprek met de Irish Independent speculeerde RNLI-stuurman Finbarr O'Connell - die de waarschijnlijke locatie van de zwemmer berekende door de getijden in het gebied in kaart te brengen - dat de dolfijnen hem hebben geholpen om gevonden te worden.



"Vermoedelijk hebben de dolfijnen hem op deze manier geholpen: wie weet?" vertelde de stuurman aan de Ierse nieuwszender.



De zwemmer werd geïdentificeerd als een man van in de dertig uit County Londonderry, meldde People. Hij droeg niets anders dan een zwembroek en vertelde de reddingswerkers dat hij had geprobeerd naar Mucklaghmore Rock te zwemmen, meer dan vijf mijl van de plek waar zijn kleren werden gevonden.



Volgens de BBC hebben natuurbeschermers sindsdien vastgesteld dat de groep dolfijnen afkomstig is uit een populatie tuimelaars die zich voeden en voortplanten in de Moray Firth in Schotland, die sinds 2019 bekend is aan de Ierse kust. De Irish Whale and Dolphin Group bevestigde deze identificatie van de " vorm en markeringen” van de rugvinnen van de dolfijnen, meldde de BBC.



De RNLI adviseert alle zwemmers om zichzelf te beschermen door iemand te laten weten waar ze heen gaan en wanneer ze weer thuis worden verwacht.

