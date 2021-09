Australiërs die in quarantaine zitten mogen nog maar zes biertjes per dag drinken

De Australische gezondheidsdienst maakt zich zorgen over het alcoholverbruik bij mensen die door het coronavirus in quarantaine zitten in door de NSW

11-09-2021 12:31:16 Emmo

Beetje dubbel. Natuurlijk is het ongezond om meer dan zes potten bier per dag te drinken (hoewel, Australisch bier is lichter dan Europees). Aan de andere kant is het naar mijn mening een ontoelaatbare betutteling van vrije mensen.



Nog even en vadertje staat bepaald wat we kunnen doen en laten.



11-09-2021 16:18:15 allone

@Emmo : mag ik nu gapen, of is dit niet het juiste tijdstip?

11-09-2021 16:30:33 omabep

Het is voor hun gezondheid! Ik denk dat er meer depressieve mensen uit de quarantaine komen dan dat er in gingen als het voorbij is. Ze gaan daarna toch weer drinken dus het is lood om oud ijzer om ze juist nu tegen teveel alcohol gebruik te beschermen.



Wijs ze erop en laat ze het zelf beslissen maar pak het niet af.



Waar blijft trouwens de afgepakte drank? Krijgen ze deze erna alsnog of gaat de gemeente ermee aan de haal? Als ze het niet terug krijgen wordt het dan in geld terug uitgekeerd, want het is onterecht in beslag genomen? Ik ben zeer benieuwd hoe dit af gaat lopen.

11-09-2021 16:47:26 Emmo

@allone :

Als je dat zeker wilt weten, dan kun je het beste een berichtje aan de Australische overheid sturen. Of zulks geoorloofd is

