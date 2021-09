11-09-2021 11:04:28

Als je tegen vaccinatie bent doe dan niet ditmaar sta achter wat "jij" geloofd waarom je dit niet wil, breng niet de bevolking in gevaar omdat je een nep-prik krijgt en zo denkt te bewijzen dat het niet werkt. Wat voor onzin is dit nu weer?Dit soort mensen hebben hersenen ter grootte van een walnoot, ze noemen de gevaccineerde wappies maar ze zouden zichzelf eens onder de loep moeten nemen met dit soort fratsen.Ja ik heb wel de prikken genomen omdat mijn gezin getroffen is geweest en gelukkig zijn ze er nog en ook ik had mijn bedenkingen, wie niet? Maar ik ga de wereld niet verkondigen dat je hem moet nemen met demonstraties en al ter wille van mijnzoals zij dit doen. Ik ga ze ook geen wappies en schapen en wat dan ook noemen, ik laat ieder in zijn of haar waarde.Ik geloof niet dat het hier kan voorkomen, melding bij binnenkomst dan weer in het hokje voordat je verder kunt (2 x ID-bewijs laten zien), de eerste keer zaten er twee waarbij de een de prik klaarmaakte en doorgaf aan de ander, bij de tweede keer zat er een te prikken. Ik ben dus wel twee keer gecontroleerd en ingevoerd voordat ik hem kreeg en je krijgt ook nog eens een hokje toegewezen waar je naar toe moest, best wel veel controle vind ik.