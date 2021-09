Koe zit klem in boom na doortocht orkaan Ida

Orkaan Ida heeft een spoor van vernieling getrokken in de Verenigde Staten. Naast de materiële schade en het menselijk leed waren ook heel wat dieren slachtoffer van het noodweer. In Lousiana raakte een koe zowaar vast in een boom toen het dier meegesleurd werd door het wassende water. Buurtbewoners zetten een bevrijdingsactie op het getouw.Op de beelden, gemaakt op 31 augustus in de nasleep van orkaan Ida, is te zien hoe reddingswerkers en buurtbewoners kniehoog in het water met een kettingzaag een boom te lijf gaan. Ze proberen om het rund uit zijn hachelijke positie te bevrijden, en slagen daar uiteindelijk ook in.Het voorval vond plaats in Florissant, ten oosten van New Orleans. Het filmpje ging al snel viraal op sociale media. Lokale nieuwsstations zonden de opmerkelijke beelden uit. Het tafereel noopte de nieuwsankers tot geestige commentaar: «She’s having a good time just hanging out», klonk het op Fox 13 News (Vrij vertaald: ‘Ze heeft het naar haar zin’, de woordspeling is helaas onvertaalbaar, nvdr.). «Ze voelt zich waarschijnlijk zo licht als een veertje», kon de presentatrice haar pret niet op.