Aziatische vrouw teleurgesteld omdat haar kindjes niet wit genoeg lijken nadat ze met blanke man kinderen krijgt

Er is ophef ontstaan nadat een Aziatische vrouw zichtbaar teleurgesteld raakte door de huidskleur van haar kroost.De populaire ex- verslaggeefster Leyna Nguyen uit de VS, tegenwoordig social media influencer, schijnt enorm beduusd te zijn omdat haar kinderen ‘niet de juiste’ huidskleur hebben.Ze uploadde een video waarin ze vermeldde met een blanke man getrouwd te zijn, maar dat haar kinderen volbloed Aziatisch lijken.Critici reageren vol afschuw op de video. ‘Waarom haten Aziaten zichzelf zo erg?’ – vraagt een sociale media gebruiker zich af. Een andere zegt: ‘haar eigen kinderen zijn niet goed genoeg… Ze lijken gewoon op haar!’