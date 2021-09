Dit is Krijn: de eerste Nederlandse Neanderthaler met een gezicht

De eerste Neanderthaler van Nederland heeft een gezicht gekregen. Zijn naam is Krijn, hij woonde in Doggerland en hij heeft een opvallende bult boven zijn rechteroog: het gevolg van een kleine tumor.Aan het gezicht is jaren gewerkt, meldt het Rijksmuseum van de Oudheden. 12 jaar geleden werd al een schedelfragment van hem getoond in het museum. Daarmee gingen Adrie en Alfons Kennis, gespecialiseerd in paleontologische reconstructies en bekend van de reconstructie van gletsjermummie Ötzi, aan de slag.Ze keken naar kenmerken van Krijns schedelfragment en van vergelijkbare schedels van Neanderthalers. Daarnaast gebruikten ze de recentste kennis over Neanderthalers en hun uiterlijk, zoals oog-, haar- en huiskleur. Zo ontstond het gezicht van Krijn.Krijn woonde meer dan 50.000 jaar geleden in Doggerland. Dat is een prehistorisch landschap voor de kust van Nederland, dat nu de Noordzee is. Zijn wenkbrauwboog is 50.000 tot 70.000 jaar oud en werd twintig jaar geleden gevonden in Zeeland door amateur-paleontoloog Luc Anthonis.Het fossiel werd voor de kust door een schelpenzuiger van de Noordzeebodem gezogen. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden en het Max Planck Instituut in Leipzig, een instituut voor wetenschappelijk onderzoek, bleek dat het fossiel van een vrij stevige, jonge man was die voornamelijk vlees at.De onderzoekers zagen ook een kleine holte achter de wenkbrauwboog. Die was ontstaan door een onschuldige, onderhuidse tumor. Iets wat volgens het Rijksmuseum van de Oudheden niet eerder werd vastgesteld bij Neanderthalers.Voorlopig vindt Krijn zijn onderkomen in het museum. Daar zal hij tot eind oktober te zien zijn.