Kevermepper slaat coloradokevers van aardappelplanten

Dankzij de inzet van de kevermepper hoeven boeren geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken tegen de plaagdiertjes. Het apparaat is een uitkomst voor biologische boeren, maar omdat chemische middelen steeds duurder worden, zien de uitvinders ook een toekomst in de gangbare landbouw.De coloradokever komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en kan een heuse plaag zijn. Doordat het in Nederland steeds warmer wordt, komt de kever steeds vaker voor. Vooral de larven kunnen in korte tijd hele velden kaalvreten.De kevermepper wordt voorop een trekker bevestigd. In het apparaat zitten draaiende plastic flappen die de kevers van de aardappelplanten slaan. De kevers belanden via een plaat in opvangbakken, die weer worden geleegd in een grotere bak.Niet alleen de coloradokever wordt door de mepper verwijderd. Ook beestjes die wel nuttig zijn, worden meegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om lieveheersbeestjes en spinnen. Maar die kruipen of vliegen weer uit de bak, terwijl de coloradokever blijft zitten. De grote bak wordt uiteindelijk gevuld met water, waardoor de kevers verdrinken.De machinebouwers kregen voor de ontwikkeling een subsidie van ruim 100.000 euro van de provincie Flevoland. Komend jaar zullen er naar verwachting vijf kevermeppers gebouwd en verkocht worden, meldt Omroep Flevoland. De ontwikkelaars hopen dat dit aantal het jaar daarop verdubbelt.