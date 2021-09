Leidse onderzoeker ontdekt Australische eend die ‘bloody fool’ zegt

De Australische muskuseend kan geluiden imiteren, ontdekte een Leidse onderzoeker. Dat is bijzonder, want het vermogen om geluiden na te bootsen is in het dierenrijk niet gewoon. Mensen zijn in staat tot dit zogenoemde ‘vocale leren’ (en leren zo praten), net als walvissen, dolfijnen, olifanten en vleermuizen. Ook van een aantal soorten vogels, zoals papegaaien, zangvogels en kolibries, was al bekend dat ze vocaal leren.Carel ten Cate is hoogleraar dierengedrag aan de Universiteit Leiden en kwam per toeval op het spoor van de Australische muskuseend. Hij was bezig met een overzicht van studies over vocaal leren bij vogels en kwam daarbij een obscure verwijzing tegen, die melding maakte van een muskuseend die door mensen was grootgebracht. De eend zou geleerd hebben om ,,you bloody fool” (‘jij verdomde dwaas’) te zeggen. Ook zou de eend in staat zijn andere geluiden te imiteren, zoals dat van een dichtslaande deur.