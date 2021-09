92-jarige man rijdt 550 kilometer de verkeerde kant op

Een 92-jarige man toetste in zijn navigatiesysteem het juiste adres in, maar in het verkeerde dorp. Het leidde ertoe dat hij 550 kilometer de verkeerde kant op reed. De man uit het Duitse Bad Hersfeld wilde bij zijn kleindochter op bezoek gaan vanwege haar eerste dag op een nieuwe school.



De opa moest afgelopen dinsdag vanuit zijn woonplaats een kleine honderd kilometer naar het zuiden rijden, maar reed in plaats daarvan naar de Oostzee in het noorden. Volgens een politiewoordvoerder had hij de verkeerde bestemming ingevoerd in het navigatiesysteem van zijn voertuig.



Toen de man om 17.00 uur nog steeds niet was gearriveerd, meldde de zoon van de gepensioneerde - en de vader van de pas afgestudeerde kleindochter - zich bij de politie. Hij gaf de oude man als vermist op. De agenten alarmeerden eerst de snelwegpolitie op de route, die alle rust- en parkeerplaatsen controleerde. Maar zonder resultaat.



Uiteindelijk belde de hospita van een pension in de buurt van Rostock naar de zoon van de 92-jarige man. Ze zei dat de auto van zijn vader een lekke band had en dat de negentiger om hulp vroeg. Uitgeput van de reis bracht de bejaarde man de nacht door in de herberg. De volgende dag werd hij opgehaald door zijn zoon.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: