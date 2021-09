Ontsnapte slang ternauwernood gered van lijmplank

Een ontsnapte rattenslang die vastgeplakt zat aan een lijmplankje is vandaag gered dankzij de dierenambulance en de reptielenopvang in Zwanenburg. Het diertje kwam er wonderlijk genoeg zonder kleerscheuren vanaf.



De dierenambulance kreeg een melding van een 'rotgeschrokken beller' die de slang aantrof onder een keukenblok. De partner van de beller was de woning uit gevlucht, schrijft de dierenambulance op Instagram. Eenmaal ter plaatse zagen medewerkers dat het dier was vastgeplakt aan een lijmplankje. "Wij hebben duidelijk gemaakt dat een lijmplankje absoluut dieronvriendelijk en verboden is. Helaas zijn de plankjes overal online te bestellen. Het gebruik van deze plaktroep is verboden, maar ze mogen wel verkocht worden."



De dierenambulance bracht de slang naar de reptielenopvang in Zwanenburg. "Daar zijn ze wel twintig minuten bezig geweest om de arme ziel ongeschonden los te maken." Het is niet bekend van wie de slang is.



Vorige week trof de dierenambulance al een vastgeplakte muis en een kauw aan. De muis overleefde het niet.

