Demonen kunnen smsjes sturen naar hun slachtoffers

Een priester beweert dat demonen hebben uitgevonden hoe ze dreigende sms’jes kunnen sturen.



De Amerikaan Stephen Rossetti – een gediplomeerd psycholoog en counselor – onthulde dat de kwaadaardige wezens sms’jes sturen om hun slachtoffers, hun families en priesters te bespotten die ze proberen te redden. Dat meldt Female First.



Rossetti zei: “We hebben drie gevallen gehad waarin demonen het team en / of de familie van de bezeten persoon hebben ge-sms’t.



“Twee van deze gevallen waren de moeilijkste die we tot nu toe hebben gehad, en de derde betrof een vrome familie met priesterlijke en religieuze roepingen onder de kinderen.”



De geestelijke beweert ook dat demonische inmenging in technologie geen nieuw fenomeen is. Er zijn goed gedocumenteerde cases van de wezens die lichten doen flikkeren.

Reacties

07-09-2021 20:26:58 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.779

OTindex: 2.017

OMG

07-09-2021 20:32:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.372

OTindex: 86.101

Hoe geloviger, hoe bijgeloviger.....

07-09-2021 20:38:48 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.992

OTindex: 3.603

Waarom zou je ook een logische verklaring zoeken achter dreig-sms'jes

