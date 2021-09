Facebook biedt excuses voor filmpje waarin zwarte mensen gelabeld worden als primaten

Facebook heeft excuses aangeboden nadat kunstmatige intelligentie (AI) technologie van de netwerksite een video met zwarte mannen die een woordenwisseling hebben met blanke politieagenten en burgers, verkeerd bestempelde als 'over primaten'.



Gebruikers van sociale media die het filmpje hadden bekeken, kregen na afloop de vraag of ze "video's over primaten wilden blijven zien". Het filmpje werd gepubliceerd door de Daily Mail. "Dit was duidelijk een onaanvaardbare fout", zei Facebook-woordvoerder Dani Lever in een verklaring aan USA Today. "We hebben de functie voor het aanbevelen van onderwerpen uitgeschakeld van zodra we op de hoogte waren, zodat we de oorzaak kunnen onderzoeken en vermeden kan worden dat dit opnieuw gebeurt." "Hoewel we verbeteringen aan onze AI hebben aangebracht, weten we dat die niet perfect is en nog verbeterd moet worden. Onze excuses aan iedereen die deze aanstootgevende aanbevelingen heeft gezien." Het incident is de laatste in een reeks van raciale blunders online, veroorzaakt door wat lijkt op raciale vooroordelen in geautomatiseerde systemen. Volgens recente studies kan gezichtsherkenningstechnologie bevooroordeeld zijn ten opzichte van gekleurde mensen en heeft het doorgaans meer moeite om ze te identificeren. Het heeft geleid tot incidenten waarbij zwarte mensen zijn gediscrimineerd of gearresteerd vanwege een computerfout.

Reacties

07-09-2021 12:21:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.714

OTindex: 27.583





Quote:

Gebruikers van sociale media die het filmpje hadden bekeken, kregen na afloop de vraag of ze "video's over primaten wilden blijven zien" Op de video waren zowel blanken als zwarten te zien. Beiden zijn primaten. Dus waar deze ophef over is, is mij niet geheel duidelijk.



Volgens



Laatste edit 07-09-2021 12:24 Toch zijn zwarte mensen, net als blanken, primaten. Stomweg de biologische groep waartoe je behoort.Op de video waren zowel blanken als zwarten te zien. Beiden zijn primaten. Dus waar deze ophef over is, is mij niet geheel duidelijk.Volgens WiKi : "Mensen (Homo sapiens) zijn intelligente primaten die gekenmerkt worden door...."

07-09-2021 14:12:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.230

OTindex: 37.770

werden die Amerikaanse politieagenten niet gelabeld als primaten

07-09-2021 14:40:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.368

OTindex: 86.093

De ruziezoekers, blank en gekleurd worden hier samen primaten genoemd. Waarschijnlijk vanwege hun ruziegedrag.

Maar alleen de donkere mensen nemen er kennelijk aanstoot aan.

Ik vraag me af hoe deze mensen over zichzelf denken.... 🤔

07-09-2021 14:57:36 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.230

OTindex: 37.770

@Mamsie :

Quote:

Ik vraag me af hoe deze mensen over zichzelf denken.... 🤔

dat is een interressante vraag dat is een interressante vraag

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: