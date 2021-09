21-jarige vrouw op OnlyFans bereid om voor $15.000 haar ontlasting te dumpen op bijbel en te vloeken

Een man heeft recentelijk via het populaire platform OnlyFans een wel heel bizar verzoek gedaan dat uiteindelijk niet is ingewilligd.



Hij verzocht een vrouw op OnlyFans om te poepen op een bijbel en daarbij te vloeken.



Op het platform kunnen gebruikers zich abonneren op individuele veelal vrouwelijke contentmakers die zich richten op het sensuele.



De populaire mannendatingcoach Tripp Kramer heeft deze week met veel verontwaardiging gereageerd op de gênante en godslasterende aanvraag. Hij kwalificeert het verzoek van de man als zeer extreem.



Tijdens een uur durend interview vroeg Kramer een andere OnlyFans contentmaker, de 21- jarige Chyanne Burden uit Oklahoma (foto), of zij wel bereid zou zijn om haar ontlasting live te deponeren op het heilige boek indien iemand dat aan haar zou vragen.



“Als ik er goed voor wordt betaald, doe ik het wel. Voor zo’n $ 15.000 ga ik ervoor. Alles heeft een prijs”, aldus Chyanne die met OnlyFans gemiddeld $ 100.000,- per maand verdient.

Reacties

07-09-2021 10:19:27 Buick

Erelid

WMRindex: 1.985

OTindex: 583

Wnplts: amsterdam

Als ik dit zo lees dan voel ik mezelf toch wel erg normaal

07-09-2021 11:16:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.224

OTindex: 37.766

@Buick :

ik ook. saai hè

