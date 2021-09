17 doden door vreugdeschoten van Taliban in Kabul

Zeker zeventien mensen zijn vrijdagavond omgekomen in Kabul door vreugdeschoten van Talibanstrijders, meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van een ziekenhuismedewerker. De Taliban claimen de overwinning in de Panjshirvallei, maar dat is niet bevestigd. Het verzet in de Panjshirvallei spreekt de berichten tegen.



"Gisteravond verspreidden de Talibanbronnen berichten dat de hele provincie onder hun controle is, en dat de belangrijkste verzetsstrijders het land zouden zijn ontvlucht. Vervolgens werd er urenlang in de lucht geschoten", zei correspondent Aletta André in het NOS Radio 1 Journaal. Hierbij kwamen niet alleen zeventien mensen om het leven, maar raakten ook 41 personen gewond.



Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid schrijft op Twitter dat hij de vreugdeschoten afkeurt: "Vermijd schieten in de lucht, dank Allah in plaats daarvan. Kogels kunnen burgers verwonden, dus schiet niet onnodig."



Volgens de laatste berichten wordt er nog altijd hevig gestreden om het enige verzetsbolwerk tegen de Taliban in Afghanistan. Hoewel de groepering claimt dat de leiders van het verzet het land hebben verlaten, schrijft prominent verzetsleider Ahmad Massoud op sociale media dat hij zweert door te blijven vechten.



"We zullen de strijd voor Allah, vrijheid en rechtvaardigheid nooit opgeven".



Ook de eerdere vice-president, Amrullah Saleh, verspreidde gisternacht een videoboodschap waarin hij zegt vanuit Panjshir te spreken. "Hij wordt door verzetsmensen nu als president gezien", zei André. "Volgens de verzetsstrijders hebben de Taliban veel verliezen geleden, maar het lijkt erop dat de Talibanstrijders de provincie wel zijn binnengedrongen en mogelijk een stuk van het noorden van de provincie hebben ingenomen, maar niet de hoofdstad."



Vooralsnog was de Panjshirvallei de enige plek in Afghanistan waar geen Taliban op straat waren. Dat de Taliban de provincie niet konden innemen wordt vaak toegeschreven aan het landschap, zegt André.



"De groene Panjshirvallei is omringd door ondoordringbare bergen waar alleen verzetsstrijders de weg kennen. De vallei kent maar één echte toegangsweg, dus ook in de jaren 90 viel deze provincie niet in handen van de Taliban."

Ik ben toch wel blij dat mijn wiegje in Nederland stond

Maar wie zijn die doden dan? Onschuldige burgers of hebben ze elkaar in hun domheid geraakt?

"We zullen de strijd voor Allah, vrijheid en rechtvaardigheid nooit opgeven". Over en weer strijden ze allemaal voor vrijheid en rechtvaardigheid, en de andere kant zijn allemaal ongelovigen of afvalligen.

Toean Allah heeft 't er maar druk mee. En een lol dat we hadden.Over en weer strijden ze allemaal voor vrijheid en rechtvaardigheid, en de andere kant zijn allemaal ongelovigen of afvalligen.Toean Allah heeft 't er maar druk mee.

vreugdeschoten worden in de lucht gevuurd, dus slachtoffers worden niet uitgekozen. in een gunstig geval raakt de schutter zichzelf een goed begin is het halve werk....vreugdeschoten worden in de lucht gevuurd, dus slachtoffers worden niet uitgekozen. in een gunstig geval raakt de schutter zichzelf

