Geestelijke die baby van zijn overleden verloofde aborteerde wordt verplicht met haar lijk te trouwen

Een kerkleider moest onder dwang trouwen met het lijk van zijn overleden zwangere verloofde.



De kerkeigenaar had een relatie met de 32-jarige Chioma, waarmee hij in 2020 verloofde.

Het Nigeriaans stel was in verwachting van een kindje, de man wou dat echter niet omdat het ‘zijn reputatie zou schaden.’



De familie van de overledene beweert dat hij de vrouw een drankje gaf waarin drugs verwerkt was.

Nadat ze bewusteloos raakte, bracht hij haar naar een ziekenhuis en vroeg een arts – die in eerste instantie weigerde – om de zwangerschap te beëindigen.

Tijdens de procedure overleed de vrouw.



Uit het onderzoeksrapport bleek dat de man eerst geprobeerd had om de baby zelf te aborteren. Toen het niet lukte, bracht hij haar naar het ziekenhuis.



De familie van de overledene liet de pastoor voor haar begrafenis met Chioma trouwen.



Zij is op 31 augustus begraven, meldt FoM.

Reacties

06-09-2021 18:11:29 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 224

OTindex: 7

Hoe geeft die vrouw dan het jahwoord?

Huren ze daar een buikspreker voor in?

06-09-2021 19:58:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.357

OTindex: 86.085

@Mikeph :

Hoe geeft die vrouw dan het jahwoord?

Huren ze daar een buikspreker voor in? QuoteHoe geeft die vrouw dan het jahwoord?Huren ze daar een buikspreker voor in?



Nee, in die warme landen begint een dode snel te rotten. En gasvormig is daarbij normaal. En met een duwtje op de juiste plaats van het lijk komt er dan een gassig geluid vrij dat misschien klinkt als ja.



Laatste edit 06-09-2021 19:58 Nee, in die warme landen begint een dode snel te rotten. En gasvormig is daarbij normaal. En met een duwtje op de juiste plaats van het lijk komt er dan een gassig geluid vrij dat misschien klinkt als ja.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: