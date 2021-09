Tiener injecteert zichzelf met kwik in een poging om als X-Men superheld te zijn

Een tiener injecteerde zichzelf met kwik in een poging zichzelf ‘superkrachten’ te geven.



De 15-jarige jongen zou Marvel’s X-Men superheld Mercury hebben willen nabootsen, maar in plaats daarvan kreeg hij pijnlijke zweren op zijn arm.



De jongen wonend in India zou ook hebben toegestaan dat spinnen hem beten in de hoop dat hij als Spider-Man zou kunnen worden, schrijf Lad Bible.



De jongen bezocht een traumacentrum in het land met ‘meerdere niet-genezende zweren op de linker onderarm, twee maanden nadat hij zichzelf injecteerde met kwik.



Artsen voerden een toxicologisch onderzoek uit om te controleren op kwikniveaus in het bloed van de tiener.



Gelukkig had hij alle grote bloedvaten gemist, wat betekent dat hij het kwik alleen net onder de huid had geïnjecteerd.



De zweren moesten wel worden uitgesneden, samen met de omliggende huid, en moest hij ‘een gespleten huidtransplantatie’ ondergaan. Gelukkig herstelde hij na de operatie heel goed.

Reacties

06-09-2021 16:17:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.700

OTindex: 27.582

Beetje dom om kwik te gebruiken. De échte X-men hadden daar een ander goedje voor. Maar daar is een beetje moeilijk aan te komen.

Maar hij heeft geluk dat 'ie het zonder blijvende gevolgen overleeft heeft.

06-09-2021 16:43:14 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.356

OTindex: 86.082



Bij de één zijn de puberale stommiteiten nog zonder blijvende gevolgen, bij de ander, zoals deze jongen loopt het uit de hand. @Emmo : Ja.... ach 15 jaar..... dan overzie je de gevolgen van je daden nog niet zo goed, wordt ons tegenwoordig geleerd.Bij de één zijn de puberale stommiteiten nog zonder blijvende gevolgen, bij de ander, zoals deze jongen loopt het uit de hand.

06-09-2021 17:05:27 Ronin

Senior lid

WMRindex: 161

OTindex: 1

Enerzijds een geluk dat hij zijn grote bloedvaten heeft gemist. En hopelijk lezen meer wannabe-superhelden dat dit echt geen slim idee is.

