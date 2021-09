Eierstokkanker ontdekt nadat chihuahua op buik vrouw sprong

Een chihuahua wordt als held geprezen omdat door haar toedoen werd ontdekt dat haar eigenaresse derdegraads kanker had.De 41-jarige Britse vrouw had last van rugpijn en een opgeblazen gevoel, maar dacht dat het te maken had met voedselintolerantie.Ze had absoluut geen idee dat ze een kwaadaardig tumor had, meldt Daily Mail.Pas toen haar geliefde chihuahua Lola met geweld op haar buik sprong waardoor er een knobbeltje verscheen, ging ze uiteindelijk naar de dokter die ontdekte dat ze eierstokkanker had.“Ze heeft mijn leven gered. Ze is een held,” aldus de vrouw, die nu herstellende is.