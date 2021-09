Schatkist met gouden munten valt uit muur tijdens renovatie Frans huis

Wie anno 2021 een échte schat wil vinden, kan nog altijd dromen. Een echtpaar dat een oud Frans herenhuis kocht, ontdekte enkele jaren later achter een muur iets bijzonders: een schatkist vol gouden munten.



Een veilinghuis heeft de vondst bekendgemaakt in de aanloop naar de veiling ervan. Twee jaar geleden werden de munten gevonden tijdens een verbouwing van een herenhuis in de buurt van Quimper, in het westen van Bretagne.



Werknemers van een bouwbedrijf sloopten een oude muur. "Er viel een metalen kist voor hun voeten", zegt 63-jarige huiseigenaar François Mion tegen Le Parisien. "Er zaten 154 gouden munten in. Drie dagen later werd er bovenop een balk bij een andere muur een stoffen tasje gevonden." Daarin zaten nog eens 85 goudstukken.



Ze bleken uit de 17de eeuw te komen, uit de tijd van Lodewijk de dertiende en Lodewijk de veertiende. De oudste dateert uit 1638, de meest recente uit 1692.



De eigenaar van het huis besloot de burgemeester van zijn woonplaats in te lichten. Die zorgde ervoor dat de muntschat in veiligheid werd gebracht. Eind deze maand worden de munten geveild. De veilingmeesters voorzien een opbrengst van tussen de 250.000 en 300.000 euro.



Het geld wordt verdeeld onder de eigenaars én de vinders. Ze hebben geluk dat een Franse wet die bepaalt dat alle archeologische vondsten automatisch aan de Staat toekomen, geldt voor eigendom verworven na halverwege 2016. De eigenaars van dit landhuis hebben het in 2012 aangeschaft.

Reacties

06-09-2021 08:52:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.696

OTindex: 27.580

Quote:

een Franse wet die bepaalt dat alle archeologische vondsten automatisch aan de Staat toekomen, geldt voor eigendom verworven na halverwege 2016. Iets zegt me dat de archeologische vondsten in onroerend goed aangeschaft ná 2016 aanmerkelijk minder in aantal zullen zijn. Iets zegt me dat de archeologische vondsten in onroerend goed aangeschaft ná 2016 aanmerkelijk minder in aantal zullen zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: