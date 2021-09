Man lacht zich te pletter met vrouw die duidelijk niet weet hoe ze haar Tesla moet opladen

Een Tesla kunnen aankopen is één ding, maar dan weet je best ook hoe het allemaal werkt. Deze vrouw heeft alvast een zeer handige les geleerd.Een Franse man zag onlangs hoe een vrouw haar Tesla stond op te laden. Op zich niets speciaals mee, ware het niet dat ze de laadkabel al bijna een kwartier vasthield alsof het een tankpistool was.De man lachte zich een kriek, maar besloot toch om de vrouw uit haar lijden te verlossen. «Wat bent u aan het doen?», vraagt hij haar. «Ik duw op de knop om hem vol te doen», antwoordt de vrouw. Daarop legt de man uit dat het een elektrische wagen is en dat ze dus niet op de knop hoeft te blijven duwen. «Je krijgt een melding als de wagen volledig opgeladen is», aldus de man. «Bedankt, dan ga ik wachten in mijn auto», besluit ze.