Vandalen verraden door eigen muziek

Burgers in Hoorn hebben dinsdagavond op de Wisselstraat drie graffiti-vandalen op heterdaad betrapt en vastgehouden. Eén van de drie, een jongedame van 19, is daarna door de politie aangehouden. Ze hadden hun positie verraden met harde muziek.



Rond kwart over tien in de avond hoorden buurtbewoners de muziek en gingen kijken wat er loos was. Bij een garagedeur stonden twee jongemannen en een vrouw, waarbij die laatste een verfspuitbus hanteerde. De twee jongens keken toe terwijl ze muziek draaiden.



Het drietal werd aangesproken en wilde weggaan, maar werd door buurtbewoners tegengehouden. De politie kwam ter plaatse en stelde een onderzoek in. Als voorlopig conclusie werd de 19-jarige vrouw aangehouden, maar 'het onderzoek wordt voortgezet', meldt de politie. En het bleef nog lang onrustig in het schilderachtige Hoorn.

Reacties

05-09-2021 17:09:21 Emmo

) hier "vandalen" worden genoemd. Het valt me op dat de scheppers van deze kunstuitingen () hier "vandalen" worden genoemd.

